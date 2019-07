Bisher 38 Fälle dieses Telefonbetrugs in Wien nachgewiesen

Wien – Falsche Polizisten haben in Wien von betagten Opfern 2,5 Millionen Euro erbeutet. Die drei Männer gaben sich via Telefon als Polizisten aus und forderten die Senioren auf, ihnen Ersparnisse auszuhändigen. Ihnen konnten bisher 38 Fälle nachgewiesen werden, in mehr als 400 Fällen war es beim Betrugsversuch geblieben.

Am Telefon wurden ältere Menschen dazu aufgefordert, ihre Ersparnisse auszuhändigen – von vermeintlichen Polizisten. Foto: APA/AFP/Valery Hache

Die Polizei vermutet zahlreiche weitere Opfer. (APA, 24.7.2019)