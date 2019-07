In den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten sticht eine Partei besonders hervor. Ein Misstrauensantrag gegen die Regierung, die Überprüfung einiger Vereine und aktuell die "Reisswolf-Affäre" lassen die ÖVP unter Sebastian Kurz in den Wahlkampf für die Nationalratswahl Ende September stolpern. Die Affäre rund um die geschredderten Festplatten reiht sich, wie User "feivelmauskewitz" zusammenfasst, in eine Liste an Vorkommnissen, die momentan am Image der ÖVP kratzen.

Welchen Themen der ÖVP können Sie etwas abgewinnen, welchen eher nicht? Foto: Robert Jaeger Apa

"Unser Weg hat erst begonnen"

Abgesehen davon scheint die ÖVP, zumindest nach außen, für die kommenden Monate gewappnet zu sein. Die Werte der Partei und insbesondere jene des Parteichefs Sebastian Kurz sahen zwar in der Market-Umfrage für Juli im Vergleich zu Juni etwas schlechter aus, auch die "Reisswolf-Affäre" hätte nun sicherlich Einfluss auf die Umfrage. Dennoch: Würde jetzt gewählt werden, würde die ÖVP einen Wahlsieg erringen.

Auf ihrer Website präsentiert sich die neue Volkspartei unter dem Motto: "Unser Weg hat erst begonnen." "Österreich nach vorne bringen" lautet ein weiterer Slogan, der unter anderem Themen wie lohnende Arbeit, in Würde altern und die Wahrung der österreichischen Identität umfasst. Auch die EU und der Klima- und Umweltschutz stehen auf der Agenda der Partei.

Was bewegt Sie, die ÖVP zu unterstützen?

Welche Themen und Vorgehensweisen, die Sie bei anderen vermissen, bietet Ihnen die Partei? Oder gibt es Bereiche, in denen Sie sich mehr Engagement der ÖVP wünschen würden? Welche Rolle spielen die jüngsten Vorkommnisse in Hinblick auf die kommende Wahl für Sie? Welche Gründe gibt es für Sie, die ÖVP zu wählen oder nicht (mehr) zu wählen? (mawa, 25.7.2019)