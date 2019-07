Stellen Sie sich vor, Sie müssten alle Apps bis auf drei von Ihrem Smartphone löschen – welche würden übrigbleiben? Zunächst klingt das nach keiner großen Herausforderung: Man braucht eine App zum Telefonieren, die Kamera und Musik. Also verzichtet man gänzlich auf alle Social-Media-Kanäle? Textnachrichten sind bei dieser Auswahl auch nicht mehr möglich. Videos schau ich mir auf Youtube aber auch gerne an. Hmm ...

Twitter statt Telefonieren, Tinder statt Telegram – wie würden Sie sich entscheiden? Foto: APA/AFP/OLI SCARFF

Wie wäre es mit der Kombination Whatsapp, Instagram und Spotify? Dann kann ich chatten, videotelefonieren, Musik hören und Fotos anschauen. E-Mails oder Wetter checken geht dann nicht. Die große Liebe auf Tinder finden noch weniger. Vielleicht dann doch Instagram durch eine Sport-App ersetzen?

Man sieht also, es ist immer ein Für und Wider, ein Abwägen, welche Tätigkeiten am Handy einem am wichtigsten sind und welche App man ständig benutzt. Ist es das Schreiben, ist es das Fotografieren oder – ganz verrückt – das Telefonieren?

Ihre drei Lieblings-Apps?

Auf welche Anwendungen können Sie getrost verzichten und welche benutzen Sie tagtäglich? (rec, 25.7.2019)