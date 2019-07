"Mentalist" am Morgen vertreibt ATV allfällige Sorgen: Der Privatsender aus der ProSiebenSat1Puls4-Gruppe schwang sich diesen Dienstag auf Augenhöhe mit ORF 1 bei der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Jeweils 7,7 Prozent weist der Teletest den beiden Sendern für ein jüngeres Publikum aus.

ATV baute seinen Tagesmarktanteil offenbar schon in der Früh auf, da liefen etwa zwei Folgen "The Mentalist". Ein ähnliches Bild bot der ATV-Abend mit "The Mentalist" um 18.25, um 19.30, um 22.00 Uhr und um 23.55, unterbrochen nur von zwei Folgen der Krimi-Serie "Rizzoli & Isles". Die besten Quoten des Tages lieferten die späten "Mentalist"-Ausgaben.

"The Mentalist" gerade von früh bis spät auf ATV. Foto: Warner Bros

Im Hauptabend war wenig zu wollen gegen "Soko Kitzbühel" und "Soko Donau" in ORF 1 – 10,2 Prozent Hauptabendmarktanteil laut Telest gegen 3,5 bei ATV in der jüngeren Zielgruppe. (red, 24.7.2019)