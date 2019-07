Die Wiener Werbeagentur GGK Mullenlowe meldet den Etatgewinn von Josko Fenster und Türen nach einer Wettbewerbspräsentation. Die Zusammenarbeit beginnt im September.

Josko-Türen. Foto: Josko

Josko stellt Fenster,Haustüren, Innentüren und Ganzglas-Systeme her und ist nach eigenen Angaben Marktführer bei Holz/Alu-Fenstern in Österreich. Gesellschafter und Geschäftsführer Johann Scheuringer will mit der neuen Agentur "Josko zur begehrtesten Fenstermarke in Österreich und Süddeutschland machen" und "Markenwerte und emotionale Erlebbarkeit noch stärker in das Bewusstsein der Konsumenten rücken".

Über das Etatvolumen machte die Agentur keine Angaben. (red. 24.7.2019)