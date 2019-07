Mehr Menschen als noch vor einem Jahr hören Radio, selbst in Zeiten von Spotify und anderen Streamingangeboten, sagt die große Reichweitenstudie Radiotest von GfK und Ankordata. Vor allem die großen ORF-Ketten fanden mehr Gehör beim Publikum ab zehn Jahren, sagt die Umfrage – Ö3 und vor allem viele ORF-Regionalradios.

Österreichs bisher einziger nationaler Privatradiosender konnte sich in Wien sowohl beim Gesamtpublikum ab zehn Jahren als auch bei der Werbezielgruppe der 14- bis 49-Jährigen statistisch signifikant steigern. Als einziger größerer Sender verlor Kronehit signifikant gegenüber dem Vorjahr in der Steiermark.

Beim Gesamtpublikum wie in der Werbezielgruppe konnte die Antenne Salzburg der Familie Fellner ("Österreich"/Oe24) in ihrem Stammbundesland zulegen. Ihre Regionalradiolizenz soll in der bundesweiten Radiolizenz aufgehen, die die Medienbehörde den Fellners im Februar 2019 zuerkannte. Der nationale Sender sollte eigentlich nach Wolfgang Fellners Ankündigung vor dem Sommer 2019 starten, Anfragen zur Verzögerung blieben unbeantwortet. Radio Oe24 der Fellners kommt derzeit in Wien auf 1,2 Prozent Reichweite (Gesamtpublikum).

Reichweitenregler rauf bei Ö3, ORF-Regionalradios und Kronehit in Wien. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die aktuellen Radiotest-Daten wurden von Juli 2018 bis Juni 2019 erhoben, Vergleichswerte von Juli 2017 bis Juni 2018. Alle ausgewiesenen Werte für Montag bis Sonntag (der Radiotest erhebt jeweils auch Wochentagsdaten von Montag bis Freitag).

74 Prozent ORF-Marktanteil

Der ORF kommt weiterhin auf beeindruckende Marktanteile: 74 Prozent aller in Österreich gehörten Radiominuten kamen in dem Zeitraum von ORF-Sendern – 32 von Ö3 und 36 von den ORF-Regionalradios (Ö2); vor einem Jahr waren es insgesamt 72 Prozent. Privatsender kommen beim Gesamtpublikum auf 26 Prozent Reichweite, die von der RMS vermarkteten Privatsender gemeinsam auf 26 Prozent.

In der Werbezielgruppe von 14 bis 49 Jahre liegt der ORF-Marktanteil bei 64 (2018: 62) Prozent. Die RMS-Sender kommen auf 37 (36) Prozent.

Die Radioreichweiten im Überblick

Hier die Reichweiten beim Publikum ab zehn Jahren 2018/19 im Vergleich zu den Werten 2017/18 im Überblick. Die Werte und signifikanten Veränderungen im Jahresvergleich finden Sie in der Tabelle darunter.

Die statistisch aussagekräftigen Reichweitenveränderungen größerer Sender beim Gesamtpublikum ab zehn Jahren:

Die jüngere Werbezielgruppe – Reichweiten im Überblick

Und hier die Reichweiten in der Werbezielgruppe der 14- bis 49-Jährigen 2018/19 im Vergleich zu den Werten 2017/18 im Überblick. Die Werte und signifikanten Veränderungen im Jahresvergleich finden Sie in der Tabelle darunter.



Die statistisch aussagekräftigen Reichweiten-Veränderungen größerer Sender in der jüngeren Werbezielgruppe:



(fid, 25.7.2019)