Zu den Personen

Marc Elsberg (52) heißt eigentlich Marcus Rafelsberger, studierte Industriedesign an der Wiener Angewandten und machte danach in der Werbebranche Karriere. In den 90er-Jahren gestaltete er die Bastelkolumne "Keine Anzeige von Marcus Rafelsberger" im STANDARD. Später wandte er sich der Literatur zu, zunächst noch wenig erfolgreich unter seinem Geburtsnamen. Der Durchbruch gelang ihm 2012 mit "Blackout – Morgen ist es zu spät", der jahrelang auf der "Spiegel"-Bestsellerliste stand und in etliche Sprachen übersetzt wurde. Später folgten "Helix", "Zero" und der Wirtschaftsthriller "Gier".

Theresia Vogel (58) ist seit 2010 zusammen mit Ingmar Höbarth Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds. Zuvor war die studierte Bauingenieurin bei der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) tätig.

Über den Podcast

"Edition Zukunft" ist der STANDARD-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Redaktion: Lisa Mayr, Olivera Stajić, Fabian Sommavilla, Philip Pramer, Zsolt Wilhelm | Produktion: Zsolt Wilhelm | Schnitt: Daniel Roßmann und Newsroom.gmbh | Musik: Tristan Linton/polkadot | Logo: Wolfram Leitner

