Das Bio-Fit-Oil sorgt für eine nussige Note. Foto: Hersteller

Schnell denkt man bei Fett an "ungesund", doch ist es in der Ernährung lebenswichtig. Umso besser, wenn das aufgenommene Fett auch noch wertvolle Inhaltsstoffe enthält.

Das Bio-Fit-Oil von Hartl ist reich an Omega-3-Fettsäuren und Vitamin E. Das kaltgepresste Öl ist eine Mischung aus Walnuss-, Trauben-, Mandel-, Lein- und Weichselkernöl und passt in frisch gepresste Säfte oder in Salate, die eine nussige Note vertragen. (Petra Eder, RONDO, 21.8.2019)