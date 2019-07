David Krämer Foto: instagram.com/p/B0TU7WjFT5A/

Phoenix (Arizona) – Ein früherer Nachwuchsspieler des Basketball-Clubs Oberwart Gunners hat den Sprung in die nordamerikanische Profiliga NBA geschafft. Der Deutsche David Krämer, Bruder von ÖBV-Nationalspieler Filip Krämer, hat einen Vertrag bei den Phoenix Suns unterschrieben, gab er am Mittwoch auf seiner Instagram-Seite bekannt.

David Krämer ist in der Slowakei geboren, zu spielen begann der Sohn des früheren Österreich-Legionärs Roman Krämer aber in Oberwart. Dort debütierte er 2013/14 auch in der Bundesliga, ehe er mit 17 Jahren nach Deutschland in die Akademie Ulm wechselte.

Phoenix hatte die vergangene NBA-Saison als schlechtestes Team der Western Conference abgeschlossen. Krämer machte zuletzt im Summer-League-Team der Suns auf sich aufmerksam. Der 22-Jährige ist aktuell der siebente aktive deutsche Spieler, der bei einem NBA-Team unter Vertrag steht. (APA; 25.7.2019)