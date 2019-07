Bei "The Diamond Casino & Resort" steht Glücksspiel im Fokus. Spieler können durch Echtgeld gekaufte Währung verspielen – auch in Europa vielerorts verbannt

In dieser Galerie: 6 Bilder Rockstar Games Rockstar Games Rockstar Games Rockstar Games Rockstar Games Rockstar Games

The Diamond Casino & Resort ist das neueste Update für GTA Online, das in mehr als 50 Ländern nicht nutzbar ist. Wie der Name verrät, geht es um Glücksspiel bei dem DLC – ab sofort kann man in Los Santos ein Casino besuchen und sich dort Black Jack, Roulette & Co. hingeben. Das Problem dabei ist, dass man auch Echtgeld investieren, dieses aber nicht mehr zurückwechseln lassen kann. Entwickler Rockstar Games macht somit immer Gewinn und muss nichts auszahlen.

Rockstar Games

Spieler können durch Echtgeld gekaufte Währung verspielen und nichts gewinnen

Bis zu 75 Euro können Nutzer in eine sogenannte Shark Card investieren, die wiederum acht Millionen GTA-Dollar mit sich bringt. Das virtuelle Geld kann im Casino eingesetzt werden. Allerdings dürften österreichische Nutzer vorerst nur GTA-Dollar investieren, die sie zuvor im Spiel verdient und nicht extra gekauft haben. So ist zumindest die aktuelle Situation in Deutschland, wie Gamestar.de schreibt. Eine STANDARD-Anfrage an Rockstar Games und das Finanzministerium Österreich sind bereits erfolgt, ob es Unterschiede gibt.

Foto: Rockstar Games

Einige europäische Länder haben bereits durchgegriffen

In 53 Ländern haben die Glücksspielkommissionen allerdings durchgegriffen und das DLC verboten. Darunter auch europäische Länder wie Polen, Tschechien, Griechenland und Portugal. Die Liste wurde von einem Redditor erstellt – möglicherweise wächst diese im Laufe der Zeit noch an. Nutzer haben übrigens bereits einen Weg gefunden die Ländersperre zu umgehen: Offenbar reicht es, einen VPN zu nutzen, um auf das DLC zuzugreifen. Allerdings kann man sich dadurch auch eine Sperre einheimsen.

Rockstar Games

In drei Jahren 500 Millionen Dollar mit Mikrotransaktionen verdient

Neben dem Casino bringt das Update für GTA Online auch neue Story-Missionen, Fahrzeuge, Aktivitäten und Sammlergegenstände mit sich. Das Update ist für Käufer von GTA 5 kostenlos. Auch fast sechs Jahre nach Release des Games, zieht das Spiel immer noch hunderttausende Nutzer an – nicht zuletzt aufgrund der gestiegenen Popularität durch Rollenspiel-Server. Für Rockstar Games ist dies ein lukratives Geschäft: Der US-Hersteller soll durch GTA Online in nur drei Jahren 500 Millionen Dollar durch Mikrotransaktionen verdient haben.

GTA Online ist ab 18 Jahren für PC, Playstation 4 und XBox One verfügbar. (dk, 25.7.2019)