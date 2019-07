Bei der "Fortnite"-WM könnten Österreicher gewinnen – das denken zumindest die Wettanbieter. Foto: Epic Games

Am Wochenende startet die Fortnite-Weltmeisterschaft, bei der insgesamt 30 Millionen Dollar Preisgeld ausgeschüttet werden. Der Megaevent findet in New York statt – mit dreifacher österreichischer Beteiligung. Bei den Wettanbietern stehen die beiden heimischen E-Sportler Tschinken und Stompy hoch im Kurs – sie gehen davon aus, dass die beiden Spieler das Turnier im Duo gewinnen werden.

Mindestens 50.000 Dollar Preisgeld

Stompy, der beim kanadischen Team Eleven Gaming unter Vertrag steht, ist auch Favorit im Einzelbewerb. Dort findet sich der Niederösterreicher auf dem dritten Platz bei den Wettanbietern – nur Tfue und Dubs fn sind höher favorisiert. Sollten die beiden Österreicher im Duo gewinnen, gewinnen sie drei Millionen Dollar zusätzlich zu den 50.000 Dollar, die sie allein durch den Antritt bekommen. Auch im Singlebewerb erhält der Erstplatzierte drei Millionen Dollar.

Dritter Österreicher unter Top 10

DER STANDARD hat Tschinken im Vorfeld des Events zum Interview gebeten. Darin erzählte der Bad Ischler einerseits, dass er mindestens zehn Stunden täglich trainiert und dass sie als Favoriten gelten, weil sie bereits seit 14 Monaten gemeinsam trainieren und dadurch eine gewisse spielerische Harmonie herrscht. Bei den Wettanbietern wird im Duo und Single übrigens auch Aqua in den Top 10 gesehen – der dritte Österreicher im Teilnehmerfeld, der 16 Jahre jung ist. (dk, 25.7.2019)