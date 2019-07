"Ich Hoff. Du gewinnst": David Hasselhoff im Einsatz für Admiral. Foto: KTHE/Admiral

Wien – Umzingelt von Lichteffekten rast David Hasselhoff in Knight-Rider-Manier durch eine futuristisch anmutende Welt des Sports. Am Steuer seines Boliden ruft er uns zu: "Ich hoff, du machst es sportlich. Ich hoff, du bist gern mittendrin. Ich hoff, du gewinnst." Mit dem im Frühjahr produzierten Spot, der auf Hasselhoffs bekannten Spitznamen "The Hoff" anspielt, wirbt der Schauspieler und Sänger für den Sportwetten- und Glücksspielanbieter Admiral.

Der neue Admiral-Spot mit "The Hoff". ADMIRAL

Der Glücksspielkonzern setzt damit erstmals auf Testemonial-Werbung. Umgesetzt wurde die neue Admiral-Kampagne von Kobza and The Hungry Eyes. Für die Produktion des Spots zeichnet laut horizont.at PPM Filmproductions verantwortlich. Regie führte der deutsche, international tätige Regisseur Lars Timmermann. Hasselhoff ist außer in den Spots in Print, Point-of-sale-Marketing, online und auf Social Media zu sehen. (red, 25.7.2019)