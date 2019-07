Unter Viktor Orban fährt die ungarische Regierung diverse rechte Kampagnen. Foto: AP/Geoffroy van der Hasselt

Brüssel/Budapest – Wegen des umstrittenen "Stopp-Soros-Gesetzes" in Ungarn ruft die Europäische Kommission den Europäischen Gerichtshof (EuGH) an. Die Gesetzgebung in Ungarn führe zu einer Kriminalisierung der Flüchtlingshilfe, erklärte die Kommission am Donnerstag in Brüssel.

Die Kommission wendet sich mit diesem Schritt gegen ein vor gut einem Jahr beschlossenes Gesetz, das Hilfeleistungen für Asylbewerber in Ungarn im Namen einer Organisation verbietet. (APA, 25.7.2019)