Eine Marathonläuferin als "Heldin des Alltags" in der aktuellen Kampagne von Jung von Matt/Donau für Erste Bank und Sparkassen. Foto: Jung von Matt / Erste Bank und Sparkassen

Frühaufsteherinnen, Nachtschichtarbeiter, Marathon-Läuferinnen, Feuerwehrmänner und -frauen: Solche "Helden des Alltags" stellt die neue Kampagne von Jung von Matt/Donau für Erste Bank und Sparkasse in den Mittelpunkt.

"Zukunft entsteht, wo jemand an sich glaubt. Und dieser jemand bist du", heißt es in dem Spot. Die musikalische Unterstützung kommt von Queen mit "We are the Champions".

Erste Bank und Sparkasse

Die "Helden des Alltags"-Kampagne schließt an eine Zeitreise durch die letzten 200 Jahre durch die Geschichte der Bank und rappenden Alpacas an. Im aktuellen TV-Spot zu sehen sind herausfordernde Momente, wie sie fast alle kennen. Den Bogen zum Produkt soll ein heroisch inszenierter Häuslbauer schaffen.

Digital wird Geschichte mit kurzen Content-Pieces aus dem Film ausgespielt und offline auf Plakaten und in allen Filialen inszeniert. Außer in Österreich läuft die Kampagne ab Ende August auch in Serbien. (red, 25.7.2019)