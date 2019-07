In diesem Gebäude befindet sich unter anderem auch der Jugendtreff der Gemeinde Altach im Bezirk Feldkirch. Foto: APA / Jochen Hofer

Feldkirch – Wegen sexuellen Missbrauchs und anderer Delikte ist am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch ein 47-jähriger ehemaliger Leiter eines Vorarlberger Jugendtreffs zu einer Haft von acht Jahren verurteilt worden. Der laut Gutachten pädophile Angeklagte zeigte sich vor Gericht voll geständig und übernahm die Verantwortung für die Vergehen an insgesamt sieben Buben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Zu den Übergriffen kam es in den Jahren von 2000 bis 2018 im Jugendtreff in Altach (Bezirk Feldkirch) oder auch auf Ausflugsfahrten. Die Opfer des Mannes waren zwischen zehn und 17 Jahre alt, mindestens drei von ihnen erlitten schwere Traumata. Die Vorwürfe gegen den Mann waren im Sommer 2018 publik geworden, seit damals saß der 47-Jährige in Untersuchungshaft. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. (red, APA, 25.7.2019)