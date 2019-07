In einem aufgelassenen Kino begann einst die Geschichte eines Plattenlabels. "Stax Records – Wo der Soul zu Hause ist" zeichnet sie nach, Arte, 22.45 Uhr.

Foto: Foto: Jean-Gabriel Leynaud / Flair Production

20.15 GAUNERKOMÖDIE

Logan Lucky (Logan Lucky, USA 2017, Steven Soderberg) Eine "Geldautobahn" unter einer Autorennstrecke wollen die Logan-Brüder (Adam Driver und Channing Tatum) knacken, Unterstützung kommt vom Tresorspezialisten Joe Bang (Bond-Darsteller Daniel Craig in seiner komischsten Rolle). Mit der gut gelaunten Gaunerkomödie meldete sich Steven Soderberg als Kinoregisseur zurück. Bis 22.40, Puls 4

Trailer zu "Logan Lucky". KinoCheck

20.15 DROGENALLTAG

Die beste aller Welten (USA 2017, Adrian Goiginger) Von einer Kindheit mit einer drogenabhängigen Mutter erzählt der Salzburger Regisseur Adrian Goiginger in seinem autobiografischen Spielfilmdebüt. Die Kamera nimmt immer wieder die Perspektive des Kindes ein, ihr Blick bleibt ungetrübt von Verklärung wie Skandalisierung. Bis 21.50, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Europas dreckige Erde Ein Blick hinter das Geschäft mit billigem Obst und Gemüse, das erst durch oft katastrophale Lohn- und Arbeitsbedingungen möglich ist. Bis 21.00, 3sat

21.50 DOKUMENTATION

Birkenstock – Die Freiheit trägt Sandale (D 2019, Andreas Coerper, Susanne Müller) Einst gerne als Gesundheitsschlapfen verspottet, heute gefragtes Modeaccessoire: Birkenstock-Sandalen erleben nicht zuletzt dank unzähliger Promis eine Renaissance und wurden vor kurzem vom britischen Designmuseum in das Buch der 50 Schuhmodelle, die die Welt veränderten aufgenommen. Bis 22.45, Arte

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Die letzte Samurai – Das Ende einer tausendjährigen Ära Die Geschichte der japanischen Samurai ist nicht nur eine der Männer, auch viele Frauen kämpften in ihren Reihen: Zu den berühmtesten Samurai-Kriegern gehörte Takeko Nakano, die durch ihren Heldentod in der Schlacht von Aizu 1868 zur Legende wurde. Bis 23.15, ORF 2

22.45 DOKUMENTATION

Stax Records – Wo der Soul zu Hause ist (F 2018, Stéphane Carrel, Lionel Baillon) Ein kleines Studio in Memphis als Hochburg des Southern Soul der 60er- und 70er-Jahre: Otis Redding, Isaac Hayes, Sam & Dave und William Bell nahmen allesamt bei Stax Records auf, oft begleitet von Booker T. & The M.G.'s, einer Band, in der Schwarze und Weiße zusammenspielten. Die Arte-Doku zeichnet die Geschichte des legendären Labels anhand von Interviews und Archivaufnahmen nach. Bis 23.40, Arte

0.35 THRILLER

M – Eine Stadt sucht einen Mörder (D 1931, Fritz Lang) Ein Schatten schleicht in Fritz Langs erstem Tonfilm durch Berlin: Als psychopathischer Kindermörder hält Peter Lorre eine ganze Stadt in Atem, Polizei wie Ganoven heften sich an seine Fersen. M, von David Schalko als Miniserie neu verfilmt, ist in der ursprünglichen Version von 1931 noch immer ein filmisches Großereignis. Bis 2.20, BR

Trailer zu Fritz Langs "M – Eine Stadt sucht einen Mörder". BFI