London reagiert damit auf die Festsetzung eines britischen Tankers in der Meerenge im Arabischen Golf vergangenen Freitag

Die unter britischer Flagge fahrende Stena Impero wurde von iranischen Schnellbooten umkreist. Foto: AFP/MIZAN NEWS AGENCY/HASAN

London – Die britische Marine soll ab sofort Handelsschiffe unter britischer Flagge durch die Straße von Hormus eskortieren. Die britische Regierung reagiert mit dieser Entscheidung vom Donnerstag auf die Festsetzung eines britischen Tankers in der Meerenge im Arabischen Golf vergangenen Freitag durch iranische Schnellboote. Bislang hatte die Regierung in London den Standpunkt vertreten, nicht genügend Ressourcen für eine militärische Absicherung jedes britischen Schiffes in den Gewässern um die ölreichen arabischen Staaten zu haben.

Die Spannungen zwischen Großbritannien und dem Iran hatten sich verschärft, nachdem britisches Militär vor Gibraltar einen iranischen Supertanker aufbrachte. Mit dem Schiff sollte nach britischer Darstellung ein Embargo gegen Syrien gebrochen werden.

Iranische Behörden widersprachen Darstellungen, der britische Tanker sei als Vergeltungsmaßnahme gestoppt worden. Vielmehr sei der Tanker in einen Unfall mit einem Fischerboot verwickelt gewesen.

Nicht Boris Johnsons Entscheidung

Die Entscheidung, nun doch jedem britischen Schiff militärischen Schutz zu gewähren, geht nicht auf den neuen Premierminister Boris Johnson zurück. Nach Angaben eines Regierungsmitarbeiters sind die Pläne in den vergangenen Tagen gewachsen.

Diesen Donnerstag wollten die USA, Großbritannien und andere westliche Staaten in Florida Maßnahmen zum Schutz der Seefahrt in der Region beraten. Großbritannien hatte einen Einsatz unter europäischer Leitung vorgeschlagen. Aus Sicht der Bundesregierung ist es noch zu früh, um zu beraten, wie sich Deutschland an einem derartigen Einsatz beteiligen könnte. (Reuters, 25.7.2019)