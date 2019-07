Martin Hinteregger im Dress der Eintracht. Foto: APA/AFP/BEN STANSALL

Frankfurt am Main – Eintracht Frankfurt hofft weiter auf die Rückkehr von Martin Hinteregger. Am ÖFB-Teamverteidiger sei der Club ebenso wie an Kevin Trapp und Sebastian Rode "dran", wie Sportvorstand Fredi Bobic am Donnerstag berichtete. "Es sind Verhandlungen und die dauern eben ihre Zeit", sagte Bobic im Interview bei hr1.

Ob das Trio nach ihrer abgelaufenen Leihe doch wieder beim hessischen Fußball-Bundesligisten spielt, wollte der 47-Jährige nicht versprechen: "Am Ende werden es vielleicht einer oder zwei sein. Man soll sich einfach überraschen lassen." Hinteregger ist derzeit wieder beim FC Augsburg, Trapp bei Paris Saint-Germain. Rode (Borussia Dortmund) steckt nach seiner Knorpelverletzung im Aufbautraining. (APA, 25.7.2019)