Das Ehepaar Luke und Lucy Meier tritt die Nachfolge von Hussein Chalayan an.

Lucy und Luke Meier unterrichten ab Herbst die Modeklasse an der Universität für angewandte Kunst. Foto: APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Im Juni hatte die fünfte und letzte Show der Angewandten noch unter ihrem Modeprofessor Hussein Chalayan stattgefunden. Nun ist offiziell: Seine Nachfolge wird mit dem kommenden Semester ein Duo antreten, das auch ein Ehepaar ist: Luke und Lucy Meier, die seit 2017 für das in Mailand ansässige Modelabel Jil Sander designen, werden auf den Briten folgen.

Die beiden Designer, die sich an der Modeschule in Florenz kennen gelernt haben und seit elf Jahren verheiratet sind, vereinen Kompetenzen in High Fashion und Streetwear. Lucie Meier, die als Tochter einer österreichischen Mutter im schweizerischen Zermatt geboren wurde, hatte zuvor nach dem Abgang von Raf Simons beim französischen Modehaus Dior übergangsweise (gemeinsam mit Serge Rouffieux) die Couture- und Ready-to-wear-Kollektionen verantwortet. Davor hatte sie unter Marc Jacobs für Louis Vuitton und unter Nicolas Ghesquières für Balenciaga gearbeitet.

Ihr Partner, der Kanadier Luke Meier, war acht Jahre als Kreativchef für das amerikanische Streetwear-Label Supreme tätig, bevor er 2013 gemeinsam mit Arnaud Faeh das Männermodelabel OAMC gründete.

Seit Beginn der 1980er-Jahre haben international erfolgreiche Modedesigner in Wien unterrichtet, unter ihnen Jil Sander, Vivienne Westwood, Helmut Lang, Raf Simons, Viktor&Rolf sowie der im Februar verstorbene Karl Lagerfeld. (red, 12.8.2019)