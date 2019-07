Jesper Juul bildete sich in Dänemark, den Niederlanden und den USA als Familientherapeut aus. Foto: Anne Kring

Der bekannte dänische Pädagoge und Bestsellerautor Jesper Juul ist tot. Das meldet das von dem Familientherapeuten gegründete Elternberatungsprojekt Familylab mit Verweis auf seinen Sohn Nicolai Juul. Zuvor war der 71-Jährige im Krankenhaus wegen einer Lungenentzündung behandelt worden.

Juul schrieb jahrelang sehr erfolgreich als Kolumnist für den STANDARD und beantwortete Fragen zum Thema Familie. Der Humanist hat zahlreiche Bücher zu Familienbeziehungen und Erziehung verfasst, die zu Bestsellern am internationalen Sachbuchmarkt wurden. Zuletzt erschien sein Buch "Leitwölfe sein. Liebevolle Führung in der Familie". Er studierte Geschichte, Religionspädagogik und europäische Geistesgeschichte. Statt die Lehrerlaufbahn einzuschlagen, nahm er eine Stelle als Heimerzieher und später als Sozialarbeiter an und ließ sich zum Familientherapeuten ausbilden.

Juul hat in den vergangenen Jahrzehnten ein neues Erziehungsparadigma formuliert, das Kinder in ihrer Entwicklung und Sozialisierung unterstützt. Juul galt als einflussreichster Familientherapeut Europas, seine Philosophie war jedoch über die Grenzen hinaus bekannt. Er war der Überzeugung, dass jedes Kind von Geburt an kompetent ist und dass die Vorbildwirkung der Eltern bei der Entwicklung eine große Rolle spielt. Einer seiner Grundsätze war, dass überbehütete Kinder vernachlässigte Kinder sind. (adem, 26.7.2019)