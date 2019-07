Tirols SPÖ-Chef dürfte einem Fake aufgesessen sein. Die ÖVP will klagen. Foto: APA/Herbert Neubauer

Innsbruck – Georg Dornauer hat am Donnerstagabend einen Tweet veröffentlicht, der für Aufregung sorgt. Es ist das Bild einer E-Mail, in der offenbar der Inhaber einer Innsbrucker Werbeagentur den Geschäftsführer der Tiroler Volkspartei, Martin Malaun, über seine "spezielle" Spendensammlung von 47.350 Euro in bar für die Tiroler VP-Spitzenkandidatin für die EU-Wahl, Barbara Thaler, informiert. Für die Spenden, die von namhaften VP-nahen Tiroler Unternehmern gekommen sein sollen, habe man politische Gegenleistungen versprochen, so der Inhalt der von Dornauer veröffentlichten E-Mail.

Der umstrittene Tweet ist nach wie vor in Georg Dornauers Timeline zu sehen.

Doch es scheint so, als ob Dornauer, der dieses Bild via Post erhalten haben soll, einer plumpen Fälschung aufgesessen ist. Dafür spricht etwa, dass das Büro des Tiroler Landeshauptmannes unter den Empfängern der inkriminierten E-Mail sein soll. Er selbst schien das aber nicht zu realisieren und postete das Bild mit dem Kommentar: "Der nächste Spendenskandal aus dem Hause Volkspartei. Diese Mail wurde mir heute zugespielt. Bitte um rasche Aufklärung, bevor ich alles zum '#schredder' bringe." Die Aufregung in der Volkspartei ist dementsprechend groß.

Volkspartei zeigt sich fassungslos und will klagen

Man sei noch in Schockstarre, so ein Sprecher der Partei. Dass Dornauer ungeprüft derart schwerwiegende Unterstellungen ins Netz stelle, sei nicht nachvollziehbar. VP-Geschäftsführer Malaun kündigte bereits an, Klage gegen den unbekannten Verfasser einzureichen. Von Dornauer verlangt er, seine Quellen offenzulegen. Der SP-Landesparteichef will am Freitagmittag in einer Pressekonferenz Stellung beziehen und kündigte an, das erhaltene Schreiben an die Korruptionsstaatsanwaltschaft weiterzuleiten.

Der besagte Tweet ist indes weiter online. Die darin genannten Unternehmer wollen noch heute jeweils eidesstattliche Erklärungen vorlegen, in denen sie die in der E-Mail geäußerten Zusammenhänge und Spenden klar von sich weisen. Auch der mutmaßliche Absender, der Inhaber der Werbeagentur, werde das tun, heißt es seitens der Tiroler VP.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Dornauer mit Schnellschüssen in die Bredouille bringt. Sexistische Kommentare und sein offenes Flirten mit etwaigen rot-blauen Koalitionsvarianten haben auch SPÖ-intern schon mehrmals für Unmut und sogar Rücktrittsaufforderungen gesorgt. (Steffen Arora, 26.7.2019)