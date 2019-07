Donnerstag enthüllt bei "The Masked Singer": Unter der Maske des Panthers verbarg sich die Sängerin Stefanie Hertel. Foto: ProSieben/Julia Feldhagen

Die ProSieben-Castingshow "The Masked Singer" erreichte trotz hoher Temperaturen am Donnerstag neue Quotenhöhen auch in Österreich. Die fünfte Folge sahen im Schnitt 200.000 Menschen. Beim Publikum unter 50 Jahren erreichte die Show mit 20,8 Prozent ihren bisher besten Marktanteil. In Deutschland näherte sie sich am Donnerstag der 30-Prozent-Marke in der Werbezielgruppe an.

Bei dem von dem südkoreanischen Sender MBC entwickelten Format, treten Prominente in Ganzkörperkostümen, als Sänger gegeneinander an. Am Ende jeder Folge muss der Verlierer die Maske abnehmen. Im Halbfinale am Donnerstag war es die Figur des Panthers die ihr Gesicht zeigen musste. Unter der Maske verbarg sich die Sängerin Stefanie Hertel. Im Finale stehen das Monster, der Engel, der Kudu, der Grashüpfer und der Astronaut.

ProSiebenSat1Puls4 feiert 33,6 Prozent Marktanteil bei jungen Frauen (zwölf bis 29 Jahre) in Österreich und Spitzenwerte bis 245.000 Zuschauer am Donnerstag.

Quoten auch in Deutschland hoch

Das Potenzial für hohe Einschaltquoten hat das neue Format bereits auf der ganzen Welt von Südkorea über die USA bis nach Deutschland bewiesen. Auch im deutschen Fernsehen schaffte die Show am Donnerstag mit insgesamt 3,19 Millionen Zusehern und einem durchschnittlichen Marktanteil von 14 Prozent sehr gute Werte. In der Zielgruppe der 14-49-jährigen schaffte ProSieben mit einem Marktanteil von 29 Prozent die besten Werte des Tages. Das Finale am nächsten Donnerstag könnte die 30-Prozent-Marke knacken. (red, 26.7.2019)