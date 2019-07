Der Rheon Pocket hat eine Akkulaufzeit von ungefähr 90 Minuten, heißt es von Sony. Foto: screenshot/youtube

Die Hundstage sind da. Und heuer ist es besonders heiß. So gab es bereits mehr Hitzetage als durchschnittlich in der 253-jährigen Messgeschichte in einem Sommer je gegeben hat. Und das, obwohl es noch Juli ist.

Für viele bedeutet das: Zu bestimmten Tageszeiten ist es keine Option, klimatisierte Gebäude zu verlassen. Gerade zu Mittag ist es dafür schlicht zu warm. Sony will dem nun mit dem Reon Pocket entgegenwirken. Dabei handelt es sich um ein kleines Gadget, welches bei eigens designten T-Shirts in einer Tasche oben am Rücken aufbewahrt wird. Mithilfe einer App ist es dann möglich, sich zu abzukühlen oder sogar zu wärmen. Eine Art mobile Klimaanlage also.

Vorstellung des Reon Pocket. First Flight JP

Zunächst nur in Japan

Bei dem Gerät handelt es sich um ein Produkt aus Sonys Start-Up-Förderungsprogramm, wie "Quartz" berichtet. Aktuell ist es möglich, es per Crowdfunding (in Japan) zu finanzieren. Mit einem T-Shirt kostet es aktuell umgerechnet rund 116 Euro – wobei Sony vorerst plant, das Gadget nur in Japan zu veröffentlichen. Pläne für Europa wurden demnach noch nicht verlautbart.

Zielgruppe Geschäftsmänner

Laut dem Unternehmen richte sich das Gerät vorwiegend an Geschäftsmänner, die im Sommer einen Anzug tragen müssen. Allerdings wolle man das Interesse basierend auf die Crowdfunding-Kampagne evaluieren. Aktuell gibt es das Shirt aber nur in Männergrößen. Die Batterie soll 90 Minuten halten – demnach ist das Gadget wohl eher für den Weg zu bestimmten Orten gedacht, als für einen längerfristigen Aufenthalt draußen.

Sony will für das Projekt 66 Millionen Yen finanzieren. Das sind umgerechnet rund 545.000 Euro. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts waren bereits mehr als 70 Prozent des Beitrags erreicht. (red, 27.7.2019)