Wegen Problemen am linken Bein – 29-Jähriger war Anwärter auf ersten französischen Tour-Sieg seit 1985

Unter Tränen: Thibaut Pinot.

Tignes – Mitfavorit Thibaut Pinot hat die Tour de France am Freitag auf der vorletzten Alpenetappe verletzungsbedingt aufgeben müssen. Dem Franzosen, der in den Pyrenäen den stärksten Eindruck aller Teilnehmer gemacht hatte, machten muskuläre Probleme am linken Bein zu schaffen.

Linkes Knie verletzt

Pinot war als Gesamtfünfter mit 1:50 Minuten Rückstand auf seinen führenden Landsmann Julian Alaphilippe in den Tag gestartet. Der 29-Jährige ließ sich kurz nach Etappenbeginn erst vom Tour-Arzt am linken Knie behandeln, ehe er das 19. Teilstück von Saint-Jean-de-Maurienne zur Bergankunft nach Tignes (126,5 km) nach nur 40 km unter Tränen beenden musste.

Die Knieblessur hatte sich Pinot bereits am Mittwoch zugezogen, hatte das Rennen aber vorerst fortgesetzt. Zwei Tage später waren die Probleme offensichtlich zu groß. Dem Kapitän von Groupama-FDJ war nach seinem Solosieg vergangene Woche auf dem Col du Tourmalet zugetraut worden, für den ersten französischen Tour-Gesamtsieg seit 1985 zu sorgen. Diesen kann nun nur noch Alaphilippe nach Hause holen. Die Frankreich-Rundfahrt endet am Sonntag in Paris. (APA, 26.7.2019)