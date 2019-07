Dreimal Dennis Hopper: Nach "Easy Rider" und dem raren "The Last Movie" ist auch eine Doku über den Regisseur und Schauspieler zu sehen, Arte, 22.20 Uhr. Foto: Arbelos Films / Peter Sorel

13.05 MAGAZIN

Panorama: Ein Tourist kommt selten allein Tourismus und was er mit sich bringt: Bereits 1974 schlug der Alpenschutzverein wegen Bergkarawanen in der Sendung Umkreis Alarm, 1990 widmete sich Wissen Spezial der "Krankheit Reisen". Bis 13.30, ORF 2

20.15 BÜRGERRECHTSDRAMA

Selma(USA 2014, Ava DuVernay) Noch Mitte der 60er-Jahre wird Schwarzen im Süden der USA immer wieder die Wahlregistrierung verweigert, Martin Luther King bricht aus Protest mit Gleichgesinnten in Alabama zum Marsch von Montgomery nach Selma auf. Ava DuVernay bringt den Freiheitskampf als atmosphärisch dichtes Historiendrama mit einem formidablen Schauspielerensemble näher. Bis 22.15, Arte

20.15 SURVIVAL-THRILLER

The Shallows – Gefahr aus der Tiefe(USA 2016, Jaume Collet-Serra) Medizinstudentin Nancy übersteht zwar beim Surfen den Biss eines Weißen Hais, der Überlebenskampf geht dann allerdings erst so richtig los. Der Survival-Thriller des spanischen Regisseurs Jaume Collet-Sera ist eine fesselnde One-Woman-Show der Hauptdarstellerin Blake Lively. Bis 21.55, RTL

20.15 ALPENWESTERN

Das finstere Tal(A/D 2014, Andreas Prochaska) Gelungener Schneewestern des österreichischen Regisseurs Andreas Prochaska (In 3 Tagen bist du tot): Ein einsamer Reiter, der sich als Fotograf vorstellt, taucht in einem kleinen Dorf in den Alpen auf, eine mysteriöse Mordserie nimmt ihren Lauf. Bis 22.05, 3sat

21.10 FILMABEND

Oktoskop: Werkschau Moucle Blackout Christiane Adrian-Engländer alias Moucle Blackout wurde 1935 in Prag geboren. Seit 1968 ist sie unter dem Namen Moucle Blackout als Experimentalfilmerin und Fotografin tätig. Zu Gast im Studio bei Robert Buchschwenter hat die Künstlerin Filme dabei. Bis 22.05, Okto

22.20 ROADMOVIE

Easy Rider(USA 1969, Dennis Hopper) Nicht nur Woodstock, auch das epochale Roadmovie Easy Rider feiert heuer sein 50-Jahr-Jubiläum. Peter Fonda und Regisseur Dennis Hopper gleiten auf dem Weg von Los Angeles nach New Orleans durch die Landschaft und begegnen einer zunehmend feindlichen Bevölkerung, während im Soundtrack Steppenwolf, Jimi Hendrix und The Band erklingen. Ein Schlüsselfilm (nicht nur) des New Hollywood. Bis 23.55, Arte

23.55 FILMRARITÄT

The Last Movie(USA 1971, Dennis Hopper) Was passiert mit den Einheimischen, wenn die Filmcrew weiterzieht? Nach dem Erfolg von Easy Rider ging Dennis Hopper dieser Frage mit einem in Peru gedrehten Film nach. Gleichermaßen selbstreflexiv und halluzinatorisch, ist The Last Movie in einer restaurierten Fassung zugänglich. Ein Porträt des Regisseurs und Schauspielers ist im Anschluss um 1.40 unter dem Titel Dennis Hopper: Uneasy Rider zu sehen. Bis 1.40, Arte