Nick (Ben Affleck) muss am fünften Hochzeitstag seine Ehefrau Amy (Rosamund Pike) als vermisst melden – und gerät in David Finchers fintenreichem Thriller "Gone Girl – Das perfekte Opfer" prompt unter Verdacht, ORF 1, 22.10 Uhr. Foto: ORF / ProSieben / Twentieth Century Fox

11.00 LIVE

Eröffnung der Salzburger Festspiele Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet die Salzburger Festspiele, Festredner ist der Regisseur und Professor der University of California, Peter Sellars. Das musikalische Programm bestreitet das Mozarteum Orchester Salzburg unter der Leitung von Aziz Shokhakimov, Solistin ist die Violinistin Patricia Kopatchinskaja. Bis 13.00, ORF 2

14.50 SCIENCE-FICTION

Die Zeitmaschine(The Time Machine, USA1969, George Pal) Science-Fiction, gesehen durch die Brille des viktorianischen Zeitalters: George Pals Filmadaption von H. G. Wells Romanklassiker entfaltet noch immer ihren ganz eigenen Charme. Bis 16.40, Servus TV

17.30 REPORTAGE

Indien / Cabo Verde Bereits vor 500 Jahren flochten die Menschen im indischen Meghalaya Brücken aus Wurzeln. In Cabo Verde ist der Sand, den sie vom Strand schaufeln, für viele alleinerziehende Frauen die einzige Einkommensquelle. Bis 18.25, Arte

20.15 OPER

Bayreuther Festspiele: Tannhäuser und der Sängerkrieg von der Wartburg Richard Wagners romantische Oper in der Inszenierung von Tobias Kratzer als Eröffnungspremiere der Bayreuther Festspiele. Am Dirigentenpult steht Valery Gergiev. Bis 23.55, 3sat

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt(The Man with the Golden Gun, GB/USA 1974, Guy Hamilton) In seinem zweiten Einsatz als James Bond trifft Roger Moore auf Dracula-Darsteller Christopher Lee. Für die obligatorische Exotik sorgen Drehorte wie Hongkong, Macau und Thailand. Bis 22.30, Servus TV

22.10 THRILLER

Gone Girl – Das perfekte Opfer(Gone Girl, USA 2014, David Fincher) Eine Ehefrau (Rosamund Pike) verschwindet, ihr Ehemann (Ben Affleck) wird verdächtigt. David Fincher legt seine Filmadaption von Gillian Flynns gleichnamigen Bestseller als vielschichtigen Thriller an und wirft einen genauen Blick auf menschliche Beziehungen. Bis 0.35, ORF 1

23.15 DRAMA

8 Mile (USA 2002, Curtis Hanson) Eminem als Jimmy Smith Jr. alias "Rabbit", der mit seiner alkoholkranken Mutter (Kim Basinger) in der Vorstadthölle Detroits lebt und vom Aufstieg als Rapper träumt. Regisseur Curtis Hanson schöpfte aus der Biografie seines Hauptdarstellers. Bis 1.00, ZDF neo

0.50 WESTERN

The Salvation – Spur der Vergeltung(The Salvation, DK/GB/SA/S/B 2014, Kristian Levring) Jon (Mads Mikkelsen) wandert von Dänemark in die USA aus, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Nachdem seine Familie ermordet wird, schwört er blutige Rache. Der dänische Regisseur Kristian Levring, einst Unterzeichner des Dogma-95-Manifests, spielt gekonnt mit Westernkonventionen. Bis 2.15, ARD

0.50 BIOPIC

Straight Outta Compton(USA 2015, Gary Gray) 1986 machen die fünf Freunde und Rapper Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E, DJ Yella und MC Ren gemeinsame Sache, gründen die Hip-Hop-Crew N.W.A und nehmen das Album Straight Outta Compton auf. Gary Gray erzählt ihren Aufstieg in einem von Polizeigewalt geprägten Umfeld als wuchtiges Biopic. Bis 3.30, Puls 4

2.20 SCIENCE-FICTION

Monsters(GB 2010, Gareth Edwards) Ein Fotograf (Scoot McNairy) und eine Millionärstochter (Whitney Able) schlagen sich durch ein von Tentakelwesen bevölkertes Sperrgebiet zwischen Mexiko und den USA. Gelungene Low-Budget-Genrevariation von Gareth Edwards, der später Godzilla und Rogue One: A Star Wars Story inszenierte. Bis 3.50, ARD