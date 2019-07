(Arbeitszimmer des Exvizekanzlers Strache. Strache, im Trainingsanzug, setzt vorsichtig den Tonabnehmer eines Plattenspielers auf eine Vinyl-Single, dann sich selbst in einen Ohrensessel und zündet sich eine Zigarette an. Aus den Lautsprechern:)

CHOR: So allein. / So allein. / So allein.

IVO ROBIC: So allein, / so allein, / so allein wie ich kann keiner sein.

STRACHE (lacht bitter)

IVO ROBIC: Seitdem du mich verlassen hast –

STRACHE: Hund!

IVO ROBIC: – sind alle meine Träume aus. / Ich weiß nicht mehr, wie's weitergeht, / und mein Herz ist noch leerer als mein Haus. / So allein –

(Philippa Strache tritt ins Zimmer, einen Mastiffwelpen im Arm. Sie geht zum Plattenspieler und hebt den Tonarm von der Platte.)

PHILIPPA: Du sollst das doch nicht spielen, Heinz-Christian. Es tut dir nicht gut.

STRACHE : Du hast recht. Ich werde dagegen ankämpfen. Gehst du weg?

PHILIPPA (nickt): Wahlkampfbesprechung. Versprich mir, dass du den Plattenspieler ausmachst. Und die Finger lässt von du weißt schon.

STRACHE: Versprochen.

(Philippa ab. Strache wartet einige Sekunden, geht dann zum Plattenspieler und setzt den Tonabnehmer wieder auf die Platte.)

IVO ROBIC: – Nacht so schwarz / und jede Stunde fällt so schwer. / Ich trinke nichts. / Ich esse nichts –

STRACHE & IVO ROBIC: – und selbst die Zigarette schmeckt nicht mehr!

IVO ROBIC: So allein!

STRACHE (dämpft die Zigarette aus)

IVO ROBIC: So allein!

STRACHE (zieht unter dem Ohrensessel einen Laptop hervor und klappt ihn auf)

IVO ROBIC: So allein wie ich kann keiner sein!

STRACHE (öffnet Facebook)

(Vorhang)

(Antonio Fian, 26.7.2019)