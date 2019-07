Löscharbeiten aus der Luft. Foto: APA/BFV LIEZEN / SCHLÜSSLMAYR

Aich – Der Waldbrand am obersteirischen Stoderzinken im Bezirk Liezen ist am Freitag zu Mittag wieder ausgebrochen. Zwei Mal hatte es im Laufe der Woche an den steilen, unzugänglichen Hängen des Berges gebrannt. Laut Bezirksfeuerwehrverband waren vier Wehren im Einsatz, einsatzführend war die Feuerwehr Aich.

Die Feuerwehrleute mussten angeseilt die Glutnester bekämpfen, auch zwei Hubschrauber mit Löschwasser unterstützten die Mannschaften. Dem Vernehmen nach soll der Brandherd diesmal kleiner sein. Im Ennstal herrschten Temperaturen bis zu 33 Grad Celsius, Wind machte die Löscharbeiten nicht leichter. (APA, 26.7-2019)