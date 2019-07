Bale steht vor einem Wechsel nach China. Foto: Reuters/USA TODAY Sports

Der Wechsel des walisischen Fußballstars Gareth Bale vom spanischen Rekordmeister Real Madrid nach China ist angeblich so gut wie sicher. Wie die spanische Sporttageszeitung Marca am Freitagabend berichtete, hänge der Transfer des zuletzt umstrittenen Flügelstürmers zum chinesischen Erstligisten Jiangsu Suning nur nach an Details.

22 Mille pro Jahr

Der Klub wolle den 30-Jährigen für drei Jahre verpflichten und ihm ein Jahresgehalt von 22 Millionen Euro zahlen. Bale war 2013 für die damalige Weltrekordsumme von 101 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach Madrid gewechselt, er passte aber zuletzt nicht mehr in das System von Trainer Zinedine Zidane.

Jiangsu Suning ist einer der wirtschaftlich leistungsstärksten Klubs in der chinesischen Super League und gehört der mächtigen Suning-Unternehmensgruppe, die auch 70 Prozent des italienischen Renommierklubs Inter Mailand kontrolliert. (sid, 26.7.2019)