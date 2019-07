"Doom" ist wieder da – für Konsolen. Foto: doom

Der 3D-Shooter-Klassiker "Doom" gilt als einer der populärsten Ballerspiele aller Zeiten. Nach nunmehr über 20 Jahren feiert das Retro-Game ein Comeback auf modernen Konsolen. So wurde zur Quakecon 2019 bekannt, dass die ersten drei "Doom"-Spiele nun auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch zur Verfügung stehen. Der erste und zweite Teil werden sogar für Andorid- und iOS-Geräte angeboten.

Bethesda Softworks

PS Now

Die Information ist früher durchgesickert, als vermutlich vorerst geplant gewesen war – so erschienen die Titel im Online-Shop von Nintendo am Freitag, dann verschwanden sie wieder. Die ersten beiden Teile kosten je rund fünf Dollar, der dritte zehn Dollar. Sony kündigte zudem unterdessen an, dass der 2016er-Remake des Originalspiels bei deinem Streamingservice PS Now zur Verfügung gestellt wird. (red, 27.7.2019)