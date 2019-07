Sebastian Vettel muss mit Turbo-Problemen bereits in Q1 aufgeben und startet seinen Heim-GP vom letzten Platz – Hamilton dominiert vor Verstappen

In dieser Galerie: 2 Bilder Sebastian Vettel scheitert mit Ferrari im ersten Durchgang. Foto: Reuters/Pfaffenbach Die Top-Drei: Hamilton (m.), Verstappen (l.), Bottas (r.) Foto: Reuters/Orlowski

Hockenheim – Lewis Hamilton bestreitet den Formel-1-Grand-Prix von Deutschland aus der Pole Position. Der britische Mercedes-Pilot war auf dem Weg zu seiner 87. Karriere-Pole, der vierten in dieser Saison, am Samstag in Hockenheim 0,346 Sekunden schneller als Red-Bull-Mann Max Verstappen. Dritter war Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (0,362).

Ein Debakel erlebte Ferrari. Die Scuderia, die alle drei freien Trainings dominiert hatte, "verlor" beide Piloten wegen technischen Defekten. Sebastian Vettel, der bereits in der ersten Phase ausschied, nimmt sein Heimrennen vom Ende des Feldes aus in Angriff. Sein Teamrivale Charles Leclerc startet von Position zehn.

Hinter dem Vierten Pierre Gasly (Red Bull) zeigte Altmeister Kimi Räikkönen im Alfa Romeo mit Platz fünf auf. (APA; 27.7.2019)

Qualifying GP von Deutschland in Hockenheim

1. Lewis Hamilton GBR Mercedes 1:11,767

2. Max Verstappen NED Red Bull 1:12,113

3 .Valtteri Bottas FIN Mercedes 1:12,129

4. Pierre Gasly FRA Red Bull 1:12,180

5. Kimi Räikkönen FIN Alfa Romeo 1:12,538

6. Romain Grosjean FRA Haas 1:12,851

7. Carlos Sainz ESP McLaren 1:12,897

8. Sergio Perez MEX Racing Point 1:13,065

9. Nico Hülkenberg GER Renault 1:13,126

10. Charles Leclerc MCO Ferrari ohne Zeit