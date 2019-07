Egan Bernal lässt sich von Vorjahressieger und Teamkollege Geraint Thomas zum ganz großen Erfolg gratulieren. Foto: AP//Ena

Val Thorens – Der Kolumbianer Egan Bernal steht vor dem Sieg bei der Tour de France. Der 22-jährige Kletterspezialist aus dem britischen Ineos-Rennstall verteidigte am Samstag auf der vorletzten Etappe mit der Bergankunft in Val Thorens seine Gesamtführung souverän. Der am Freitag von Bernal als Spitzenreiter abgelöste Franzose Julian Alaphilippe brach ein und ist vor dem Finale am Sonntag nur noch Fünfter.

Bernal geht mit über einer Minute Vorsprung auf seinen Teamkollegen und Titelverteidiger Geraint Thomas in die Schlussetappe nach Paris, auf der der Spitzenreiter traditionellerweise nicht mehr angegriffen wird. Neuer Dritter ist der Niederländer Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), gefolgt vom Deutschen Emanuel Buchmann (Bora) und Alaphilippe.

Den Sieg auf dem letzten Abschnitt sicherte sich der frühere Tour-Sieger Vincenzo Nibali, der diesmal in der Gesamtwertung keine Rolle spielte. Der Italiener aus der Bahrain-Mannschaft siegte vor Weltmeister Alejandro Valverde und Mikel Landa (beide ESP/Movistar), dicht gefolgt von Bernal und Thomas. Buchmanns Helfer Gregor Mühlberger wurde etwas über eine Minute zurück Zwölfter. Alaphilippe erreichte erst mit drei Minuten Rückstand das Ziel.

Kommt Bernal, der heuer bereits Paris-Nizza und die Tour de Suisse gewonnen hatte, wie zu erwarten unbeschadet nach Paris, würde er für den ersten kolumbianischen Tour-Sieg sorgen. Außerdem wäre es der bereits siebente in den vergangenen acht Jahren für seinen Rennstall (früher Sky). (APA, 27.7.2019)

20. Etappe, Albertville – Val Thorens (59,5 km):

1. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain-Merida 1:51:53 Std.

2. Alejandro Valverde (ESP) Movistar +10 Sek.

3. Mikel Landa (ESP) Movistar 14

4. Egan Bernal (COL) Ineos 17

5. Geraint Thomas (GBR) Ineos gleiche Zeit

6. Rigoberto Uran (COL) EF 23

7. Emanuel Buchmann (GER) Bora-Hansgrohe gleiche Zeit

8. Steven Kruijswijk (NED) Jumbo-Visma 25

9. Wout Poels (NED) Ineos 30

10. Nairo Quintana (COL) Movistar gleiche Zeit

11. Warren Barguil (FRA) Arkea 46

12. Gregor Mühlberger (AUT) Bora-Hansgrohe 1:09 Min.

26. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-Quickstep 3:17

76. Patrick Konrad (AUT) Bora-Hansgrohe 11:22 Min.

118. Marco Haller (AUT) Katjuscha 18:00

Gesamtwertung:

1. Egan Bernal (COL) Ineos 79:52:52 Std.

2. Geraint Thomas (GBR) Ineos +1:11 Min.

3. Steven Kruijswijk (NED) Jumbo-Visma 1:31

4. Emanuel Buchmann (GER) Bora-Hansgrohe 1:56

5. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-Quickstep 3:45

6. Mikel Landa (ESP) Movistar 4:23

7. Rigoberto Uran (COL) 5:15

8. Nairo Quintana (COL) Movistar 5:30

9. Alejandro Valverde (ESP) Movistar 6:12

10. Warren Barguil (FRA) Arkea 7:32

25. Gregor Mühlberger (AUT) Bora-Hansgrohe 1:04:40 Std.

35. Patrick Konrad (AUT) Bora-Hansgrohe 1:22:42

148. Marco Haller (AUT) Katjuscha 4:08:17