Die Schurkenrepublik Gilead ist noch nicht am Ende: Die US-Streamingplattform verlängert die Dramaserie "The Handmaid's Tale" um eine weitere Staffel. Basierend auf Margaret Atwoods 1985 erschienenen Roman, spielt die Serie in einer nicht näher bestimmten Zukunft, in der fast alle Frauen unfruchtbar geworden sind. Jene, die noch Kinder kriegen können, werden in einem totalitären Staat wie Sexsklavinnen gehalten. In Hauptrollen spielen Elisabeth Moss ("Mad Men") als Offred, Joseph Fiennes ("Shakespeare in Love"), Alexis Bledel ("Gilmore Girls") und Ann Dowd ("Green Card").

Hulu

Auf Hulu ist derzeit die dritte Staffel abrufbar. In Österreich sind zwei Staffeln auf Amazon Prime online. Die aufwühlende Serie über Gewalt, Unterdrückung, aber auch weiblicher Widerstand sorgt für Gesprächstoff.

Hulu ist im Eigentum von Disney. Der Medienriese baut gerade seine eigene Streamingplattform mit Inhalten aus dem Imperium auf. Wann die neue Staffel kommt, verriet Hulu nicht. Fix ist aber schon jetzt das Sequel zu "The Handmaid's Tale", das die Schriftstellerin für September 2019 angekündigt hat und den Titel "Das Testament" tragen soll. Es spielt 15 Jahre nach der letzten Szene von Offred (Moss) und wird von drei weiblichen Charakteren erzählt. (prie, 28.7.2019)