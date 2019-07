Marach/Melzer bildeten bereits im Davis Cup ein erfolgreiches Doppel. Foto: APA/BARBARA GINDL

Hamburg – Oliver Marach und Jürgen Melzer haben am Sonntag beim ATP-500-Turnier in Hamburg ihren ersten gemeinsamen Titel geholt. Das kommende Woche in Kitzbühel topgesetzte Österreicher-Duo besiegte im Endspiel auf dem Rothenbaum die Niederländer Robin Haase/Wesley Koolhof nach 84 Minuten mit 6:2,7:6(3).

Für den 38-jährigen Melzer war es sein insgesamt 16. ATP-Doppel-Titel, für den seit kurzem 39-jährige Marach war es in seinem Jubiläumsfinale der 23. Siegerscheck. Marach, der im Vorjahr die Tour gemeinsam mit Mate Pavic (CRO) als Nummer 1 der Welt beendet hatte, stand am Sonntag in seinem insgesamt 50. Doppel-Endspiel auf der Tour. Marach/Melzer teilen sich ein Preisgeld von 111.490 Dollar (100.098,76 Euro) brutto.

22. Platz im Race to London

Marach klettert damit im ATP-Doppel-Ranking auf Platz 16, Melzer verbessert sich vom 40. auf den 34. Rang. Im ATP "Race to London" schiebt sich das Duo, das erst seit Beginn der Rasensaison Mitte Juni nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zusammenspielt, immerhin schon an die 22. Stelle.

Schon in der Vorwoche waren Marach/Melzer dem Niederländer Robin Haase in einem Doppel-Finale gegenübergestanden. In Umag hatte Haase gemeinsam mit dem Vorarlberger Philipp Oswald gespielt und den ersten gemeinsamen Siegerscheck des Österreicher-Duos noch verhindert. Oswald spielte Sonntagnachmittag in Gstaad mit Filip Polasek (SVK) um seinen zweiten Titel en suite. (APA, 28.7.2019)