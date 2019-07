20.15 MELODRAM

Große Freiheit Nr. 7 (D 1944, Helmut Käutner) Melancholie in Agfacolor: Hans Albers als gealterter Seemann Hannes, der im Vergnügungslokal Hippodrom seiner Freundin in Hamburgs St. Pauli als Sänger (La Paloma!) auftritt und sich in die Geliebte seines verstorbenen Zwillingsbruders verliebt. Die Nazis verboten Helmut Käutners Film. Bis 22.05, Arte

Foto: Arte

21.00 MAGAZIN

Thema Themen: Elizabeth T. Spira – die Grande Dame der Herzen. / Ewige Liebe – Das Paradies neben der Autobahn. / Senner aus Leidenschaft. Bis 22.00,ORF 2

21.15 WOODY ALLEN

Match Point (GB 2005, Woody Allen) Schuld und Sühne in London: Woody Allens England-Ausflug mit Jonathan Rhys Meyers und Scarlett Johansson markiert ein bemerkenswertes Zwischenhoch im recht durchwachsenen Spätwerk des großen New Yorker Filmemachers. Bis 23.35, Servus TV

22.00 SCIENCE-FICTION-HORROR

Cube (CAN 1997, Vincenzo Natali) Gefangen in Würfeln: Ein ungutes Erwachen gibt es in Vincenzo Natalis Film für jene Gruppe an Menschen, die sich unvermutet in kubenförmigen Räumen wiederfindet und rätselt, wo ein Weg nach draußen führt. Kanadischer Science-Fiction-Horror mit Franz-Kafka-Appeal, gedreht mit minimalem Budget, aber umso mehr Hirnschmalz. Bis 23.50, Tele 5

22.05 WESTERN

Sierra Charriba (Major Dundee, USA 1965, Sam Peckinpah) Charlton Heston als strafversetzter Kavallerieoffizier Major Dundee, der sich an die Fersen des Apachen-Häuptlings Sierra Charriba heftet. Sam Peckinpahs fiebriger Western wurde von den Studios verstümmelt, Arte zeigt eine restaurierte Fassung. In Nebenrollen zu sehen: Senta Berger und Mario Adorf. Bis 0.15, Arte

22.25 DOKUMENTARFILM

Die außergewöhnlichen Reisen von Ella Maillart (CH 2017, Raphaël Blanc) 1934 reiste die 1903 in Genf geborene Ella Maillart in die Mandschurei. Ihre Eindrücke hielt sie, die 1997 verstarb, als Fotografin, Journalistin und Schriftstellerin fest. Bis 23.35, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: 99 Jahre Weltgedächtnis – Die Salzburger Festspiele In der Welt der Mythen suchen Intendant Markus Hinterhäuser und Schauspielchefin Bettina Hering heuer Antworten auf zentrale Fragen der Gegenwart. Gesendet wird live aus Salzburg. Bis 23.30, ORF 2

0.15 DOKUMENTARFILM

Der Prozess (NL 2018, Sergei Loznitsa) Der ukrainische Regisseur Sergei Loznitsa hat den stalinistischen Schauprozess gegen die sogenannte Industriepartei im Jahr 1930 rekonstruiert: Eine Gruppe von Ökonomen und Ingenieuren wurde beschuldigt, in den 20er-Jahren in einer verschwörerischen Verbindung mit Frankreichs Premierminister Raymond Poincaré und anderen Politikern des kapitalistischen Auslands zu stehen. Bis 2.20, Arte