Stimmen

Franz Ponweiser (Trainer Mattersburg): "Ein Glücksgefühl ist da. Wir wollten aggressiv nach vorne spielen, das ist uns vor allem in der ersten Halbzeit gelungen. Da haben wir viel investiert, in der zweiten Halbzeit hatten wir dadurch einen Einbruch. Das Spiel hätte kippen können. Die Elfersituation ist strittig. Das erste Bundesliga-Spiel war schon etwas besonderes für mich. Dadurch, dass wir recht gut in die Partie gestartet sind, war es rasch ein Spiel wie jedes andere."

Markus Schopp (Trainer Hartberg): "Wir waren nicht die bessere Mannschaft, trotzdem waren wir in der zweiten Halbzeit dem Sieg näher. In der ersten Halbzeit war das zu wenig von uns, wir waren zu umständlich. In der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, dass wir da sind."

Zum Elfmeter: "Die Situation können wir nicht diskutieren, es war kein Elfer. Wir können diskutieren über ein Foul am Tormann. Es gibt die Bilder, daher brauche ich nichts dazu sagen."

Rene Swete (Torhüter Hartberg): "Ich habe mit allem gerechnet, nur nicht mit einem Elferpfiff. Ich war vorher am Ball, das war kein Foul. Die Schiedsrichter sollen ordentlich pfeifen."

Martin Pusic (Torschütze Mattersburg): "Ich war vorher am Ball. Ich habe ihn (Anm.: den Torhüter) berührt, wenn er aber in mich reinläuft, ist es Elfmeter."

Ticker-Nachlese

Weiterlesen

