Rom – Etwa 100 Personen haben sich am Sonntag in der norditalienischen Kleinstadt Predappio anlässlich des Geburtstags des faschistischen Diktators Benito Mussolinis versammelt. Mussolini war am 29. Juli 1883 in Predappio zur Welt gekommen. Anlässlich des Geburtstags wurde die Familienkrypta eröffnet, in der sich die Gebeine Mussolinis befinden.

Bei der Gedenkzeremonie anwesend war unter anderem Giulio Caio Cesare Mussolini, Urenkel des italienischen Diktators und Politiker der postfaschistischen Gruppierung "Fratelli d'Italia" (Brüder Italiens). Er hatte ohne Erfolg für einen EU-Parlamentssitz bei den Wahlen im Mai kandidiert.

Ständige Offenhaltung der Krypta gefordert

Die Enkelin des Duce, Rachele Mussolini, Stadtratsmitglied in Rom, erklärte, dass die Familie Mussolinimit dem Bürgermeister von Predappio, Roberto Canali, nach einem Weg suche, um die Familienkrypta ständig offen zu halten. Predappio ist seit jeher Pilgerort für faschistische Nostalgiker. Rachele Mussoliniappellierte an Personen, die die Gruft ihres Großvaters anlässlich seines Geburtstags besuchen wollen, sich respektvoll zu verhalten.

Die Bewunderung für und der Kult um Benito Mussolini ist in Italien auch 74 Jahre nach seinem Tod noch weit verbreitet, nicht nur bei Älteren. Mehrere Italiener betrachten den faschistischen Diktator Benito Mussolini als einen von Italiens besten Staatsmännern. (28.7.2019)