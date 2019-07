Foto: REUTERS/Joshua Roberts

Dan Coats, 76-jähriger US-Republikaner und aktueller der Chef sämtlicher US-Nachrichtendienste wird laut einem Bericht der "New York Times" in den kommenden Tagen zurücktreten. Als Grund sollen zunehmende Verstimmungen mit US-Präsident Donald Trump gelten, etwa wegen dessen Angriffe auf die Nachrichtendienste im Zuge der Russland-Ermittlungen.

Viele munkeln, John Ratcliffe gab vergangene Woche eine Art Bewerbungsrede im US-Kongress ab. Foto: AP / Andrew Harnik

Insider gehen davon aus, dass der Trump-treue Republikaner John Ratcliffe auf Coats folgen könnte. Ratcliffe fiel mit seinen scharfen Attacken auf Ex-Russland-Sonderermittler Robert Mueller während dessen Anhörung vor dem Justizausschuss des US-Kongresses auf.

Immer wieder hat es Gerüchte über einen vorzeitigen Rücktritt von Coats gegeben habe. In Zeit massiver Kritik hätte man es aber nicht so aussehen lassen wollen, als würde man sich im Streit trennen, argumentieren einige Insider gegenüber der "NYT" den baldigen Rückzug. Coats würde sich damit in die mittlerweile sehr lange Liste berühmter Rücktritte in Trumps Kabinett einordnen. (faso, 28.7.2019)