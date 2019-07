Südkoreas Marine nimmt regelmäßig an Übungen mit den USA teil. Foto: APA / AFP / South Korean Defence Min

Teheran/Seoul – Südkorea beteiligt sich einem Medienbericht zufolge an dem US-geführten Militäreinsatz zum Schutz von Tankern in der Straße von Hormus. Die Marineeinheit Cheonghae soll demnach vom Kampf gegen Piraterie vor Somalia abgezogen werden, berichtete die Zeitung "Maekyung" am Montag unter Berufung auf hochrangige Regierungskreise. Möglicherweise würden zudem Hubschrauber abkommandiert. Zu der Einheit gehört ein Zerstörer.

Einem Sprecher des sükoreanischen Verteidigungsministeriums zufolge ist die Entscheidung darüber noch nicht gefallen. Nach Angriffen auf Öltanker in der Straße von Hormus hatten die USA zuletzt ihre Verbündeten zu einem gemeinsamen Einsatz aufgerufen. Die USA machen den Iran für die Angriffe verantwortlich, dieser weist die Vorwürfe zurück. (APA, Reuters, 29.7.2019)