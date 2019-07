Lieferservice.at-Mutter Takeaway.com will Konkurrent Just Eat kaufen

Die Straßen werden weniger bunt: Im umkämpften Essens-Liefer-Markt jagt eine Übernahmen die nächste. Foto: APA / LUKAS HUTER

Amsterdam/Wien – Unter den europäischen Essens-Lieferdiensten bahnt sich ein größerer Zusammenschluss an. Das niederländische Unternehmen Takeaway.com will den britischen Wettbewerber Just Eat kaufen, wie beide Unternehmen am Wochenende bestätigten.

Es sei nicht sicher, ob am Ende der Gespräche ein Angebot stehen und zu welchen Bedingungen dies gemacht werde, erklärten die Unternehmen weiter. Takeaway.com habe nach britischem Recht bis zum 24. August Zeit, um den Aktionären von Just Eat ein Angebot zu machen.

Takeaway mit mehr als 2.600 Mitarbeitern verbindet über die Plattform Verbraucher mit nach eigenen Angaben fast 44.000 Restaurants. Takeaway.com ist mit einer Marktkapitalisierung von 5,1 Milliarden Euro etwas größer als Just Eat mit umgerechnet knapp 4,8 Milliarden Euro.

Weniger Wettbewerb

Für heimische Konsumenten hat sich die Auswahl bereits deutlich reduziert. In Österreich ist Takeaway.com mit der Tochter lieferservice.at vertreten. Nach dem Ausscheiden von Uber-Eats und Foodora, bleiben mit Mjam und Lieferservice.at noch zwei größere Anbieter übrig. Beide sind jedoch bereits eng verflochten: Die Lieferservice.at-Mutter hat vor kurzem das Deutschlandgeschäft der Mjam-Mutter Delivery Hero übernommen. (red, APA, dpa, 29.7.2019)