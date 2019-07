Mehrere Anbieter verzichten zumindest in Deutschland auf internationale Version, die Nazi-Symbolik zeigt und verkauft werden darf

Einige Händler verzichten auf die internationale Fassung des neuen "Wolfenstein". Foto: Wolfenstein: Youngblood

Seit wenigen Tagen ist mit Youngblood der nächste Teil der Shooter-Reihe Wolfenstein auf den Markt gekommen. In der Rolle der Zwillingstöchter des erbitterten Nazi-Bekämpfers BJ Blazkowiczs kann man sich alleine oder zu zweit im alternativgeschichtlichen Setting den NS-Schergen im besetzten Paris stellen.

In Deutschland stellt das Spiel ein Novum dar. Es handelt sich um den ersten Teil der Reihe, dessen internationale Fassung von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) nicht auf den Index gesetzt wurde. Während in der eingedeutschten Version verschiedene Nazi-Symbole ersetzt wurden, sind in der für die meisten anderen Märkte bestimmten Editionen Hakenkreuze und andere Elemente zu sehen. Die Alterseinstufung liegt bei 18 Jahren und entspricht der deutschen Version.

Mediamarkt und Microsoft verkaufen nur deutsche Fassung

Das heißt allerdings nicht, dass die internationale Version überall zu haben sein wird. Wie Gameswirtschaft berichtet, verzichten mehrere Anbieter schlicht darauf, diese ins Sortiment zu nehmen und bieten ausschließlich die deutsche Ausgabe an. So gibt es etwa bei Mediamarkt und Saturn aufgrund der "sensiblen Inhalte" ausschließlich die lokalisierte Ausgabe.

Ebenfalls nicht zu finden ist die internationale Version im Online-Store von Microsoft. Auch dort liegt nur die zensierte, deutsche Version auf. Nintendo hingegen bietet beide Versionen an.

Entscheidung gilt wohl auch für Österreich

Die Entscheidungen dürften auch für Österreich gelten. Auch die Spielehersteller hatten in der Vergangenheit vielfach in Österreich nur entschärfte Fassungen von Games mit Nazi-Symbolik vertrieben. Sowohl im Online-Store von Mediamarkt und Saturn, als auch der Shopseite im Microsoft Store für die Xbox-Version sind ausschließlich Trailer und Screenshots mit der entschärften Symbolik zu finden. In der Auflistung im Playstation-Store hingegen sind Bilder beider Fassungen zu sehen.

Den drei Anbietern wurden Fragen bzgl. der in Österreich angebotenen Versionen übermittelt, die Antworten werden bei Einlangen ergänzt. In Österreich ist die Abbildung von Hakenkreuzen und anderen NS-Insignien grundsätzlich für künstlerische Zwecke erlaubt, sofern diese nicht in glorifizierender Form stattfindet. (gpi, 29.07.2019)