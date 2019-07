Netflix-Serien erhöhen den Datenverbrauch. Foto: APA

Der Boom von Netflix, Youtube und Co. sorgen in Österreich für einen hohen Datenverbrauch. Laut aktuellen Zahlen der Telekombehörde fielen im ersten Quartal dieses Jahres 947.494 Terabyte (TB) an Up- und Download-Volumen im Festnetz an. Das entspricht fast einem Exabyte (0,9 EB). "Das Exabyte nur im Festnetz dürfte wohl 2019 noch geknackt werden", glaubt Telekom-Regulator Klaus M. Steinmaurer.

126,8 GB im Monat

Im Mobilnetz wurden 457.190 Terabyte im 1. Quartal 2019 versendet und empfangen. Die Summe aus festem und mobilem Up- sowie Download-Volumen entspricht also 1.404.684 Terabyte oder 1,3 Exabyte. Ein durchschnittlicher Festnetzanschluss verbraucht 126,8 GB im Monat. Im Mobilfunk sind es 69,7 GB bei reinen Datentarifen mit fixem monatlichem Entgelt. Über Smartphone-Pakete oder Datentarife mit genauer Abrechnung nach Verbrauch werden monatlich sechs GB rauf- und runtergeladen. (red, 29.7. 2019)