In dieser Galerie: 2 Bilder Ein ICE steht am Gleis 7 des Frankfurter Hauptbahnhofs, nachdem es bei der Einfahrt des Zuges zu einem Zwischenfall mit einem Kind kam. Foto: APA/dpa/Frank Rumpenhorst Ein Notarztwagen steht vor dem Frankfurter Hauptbahnhof. Foto: APA/dpa/Frank Rumpenhorst

Frankfurt am Main – Ein Kind ist Montagvormittag auf dem Frankfurter Hauptbahnhof auf das Gleisbett gefallen und von einem einfahrenden ICE-Zug überrollt worden. Der Achtjährige ist seinen Verletzungen erlegen.



Die genauen Hintergründe sind vorerst noch unklar. Zeugen sollen gesehen haben, wie das Kind von einem Mann gestoßen wurde, berichtet die "FAZ". Berichte, nach denen der Bub vor den Zug gestoßen worden sein soll, bestätigte die Polizei zunächst nicht.

Mehrere deutsche Medien berichten allerdings, dass ein Mann bereits festgenommen wurde.

Erst vor wenigen Tagen starb eine 34-jährige Frau in der Kleinstadt Voerde in Nordrhein-Westfalen, weil sie von einem einfahrenden Zug erfasst wurde. Ein 28-Jähriger befindet sich in Untersuchungshaft. Er wird beschuldigt, die ihm unbekannte Frau auf die Gleise gestoßen zu haben. (red, APA, 29.7.2019)