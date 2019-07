Testspiel am 7. August in Wals-Siezenheim ist seit Montag ausverkauft

Für Stimmung ist gesorgt. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Salzburg – Das Testspiel zwischen Red Bull Salzburg und Real Madrid am 7. August in Wals-Siezenheim ist seit Montag ausverkauft. Das vermeldete Österreichs Fußball-Meister am Montag via Twitter. Damit werden für das Duell zwischen den "Bullen" und Spaniens Rekordmeister 30.188 Zuschauer erwartet. (APA, 29.7.2019)