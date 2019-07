Marie Sophie Hingst wurde tot in Dublin aufgefunden.

Foto: APA/Henrik Andree

Die in Irland lebende deutsche Bloggerin Marie Sophie Hingst ist tot. Das bestätigte ihre Mutter Cornelia Hingst der Deutschen Presse-Agentur, nachdem die 31-jährige am 17. Juli tot in Dublin aufgefunden wurde. Zu den Umständen des Todes wollte sich die Mutter nicht äußern. Sie beschrieb ihre Tochter als "hochbegabt und hochgefährdet".

Familiengeschichte erfunden

Die Macherin des Blogs "Read on my dear, read on" wurde 2017 als Bloggerin des Jahres ausgezeichnet. Der Preis wurde ihr allerdings aberkannt, nachdem der "Spiegel" berichtet hatte, dass Hingst in ihrem Blog und gegenüber der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem falsche Angaben zu ihrer jüdischen Familiengeschichte gemacht hatte. (red, 29.7.2019)