Händler können ihre Waren in Wien binnen 60 Minuten ausliefern, lautet das Versprechen. Der neue Botendienst steht auch Gelegenheitsjobbern offen

Der Taxikurier hat Tradition. Mit dem Start-up Annanow soll er einen digitalen Anstrich erhalten. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Gerade als man dachte, die Sieger im Wettbewerb der Lieferdienste stünden fest, kommt ein neuer Anbieter auf den Markt. Das Schweizer Start-up Annanow kooperiert ab sofort mit Taxi 40100 in Wien, um ein Liefernetzwerk für lokale Händler anzubieten. Das versprechen: Jede Bestellung in Wien wird in zehn bis 60 Minuten nach Auftragserteilung ausgeliefert.

Erste Händler sind zum Start bereits dabei: der Lankartenspezialist Freytag & Berndt etwa, der Kaffeeröster Illy-Caffè und die dänische Interieurkette Søstrene Grene.

Jeder kann liefern

Annanow stelle bei jeder Bestellung fest, wo ein bestimmtes Produkt verfügbar ist – und ermöglicht eine lokale Lieferung, indem bereits vor Ort verfügbare Taxis oder Lieferdienste mobilisiert würden, heißt es in einer Aussendung.

Neben Netzwerken von etablierten Transportunternehmen setzt Annanow auf Gelegenheitskuriere, die sich ein paar Euro dazuverdienen wollen. Über die App kann sich jeder mobile Wiener anmelden, um Aufträge als Bote entgegenzunehmen. Die Distanzen würden so kurz, dass Lieferungen sogar zu Fuß oder mit der Straßenbahn erfolgen könnten, sagt das Unternehmen.

"Dank dem Sharingprinzip von Annanow erhalten Gewerbe und Großhandel gegenüber großen Onlinebestellplattformen einen essenziellen Vorteil im Kampf um den Kunden", sagt Hannes Pirker, Österreich-Chef bei Annanow.

Das Start-up bietet Händlern neben einem Liefernetzwerk auch ein Direktbezahlsystem. Über 5.000 Shops sowie rund 100.000 Taxis und Fahrradkuriere in Österreich, der Schweiz und Deutschland sind laut dem Unternehmen im Einsatz. (red, 29.7.2019)