Die Boliden von Renault werden trotzdem rechtzeitig in Ungarn ankommen. Foto: APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Nach der Enttäuschung beim Großen Preis von Deutschland ist das Renault-Werksteam schon bei der Anreise zum kommenden Formel-1-Rennen in Ungarn ausgebremst worden. Wie der Rennstall am Montag bestätigte, baute ein Teamtruck der Franzosen auf dem Weg zum Hungaroring nahe der Stadt Raab einen Unfall und landete im Straßengraben. Der Fahrer erlitt keine ernsten Verletzungen, wurde für weitere Untersuchungen aber in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Ursache des Unfalls machte Renault keine Angaben. Der Fahrer habe sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen gehalten, weitere Fahrzeuge waren nicht verwickelt. Ebenso unklar war zunächst, welche Ladung der Lastwagen an Bord hatte. Während der Europa-Tour der Formel 1 wird das komplette Equipment – einschließlich Autos und Motoren – in zahlreichen Trucks von Rennstrecke zu Rennstrecke transportiert.

Der Große Preis von Ungarn vor den Toren Budapests steigt am kommenden Sonntag (15.10 Uhr/ORF und Sky). Beim Rennen am vergangenen Sonntag in Hockenheim waren der Deutsche Nico Hülkenberg und sein australischer Teamkollege Daniel Ricciardo ausgeschieden. (sid, 29.7.2019)