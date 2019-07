In dieser Galerie: 2 Bilder Misha Donskov (Vegas Golden Knights Director of Hockey Operation), Mike Kelly (Vegas Golden Knights Assistant Coach), Christian Dolezal (Vienna Capitals Nachwuchsleiter) und Franz Kalla (Vienna Capitals General Manager) beim ersten Treffen in Wien. Foto: APA/Neubauer Franz Kalla: "Wir wollen ihre Abläufe kennenlernen." Foto: APA/Neubauer

Wien – Um den Jackpot zu knacken, mussten die Vienna Capitals nicht nach Las Vegas fliegen. Der zweifache österreichische Eishockey-Meister holt sich Las Vegas einfach nach Wien. Seit Februar dieses Jahres kooperieren die Wiener mit den Vegas Golden Knights aus der National Hockey League (NHL). Nun empfing man erstmals Besuch, ein einwöchiges Trainingslager für das Farmteam der Vienna Capitals und ein Trainer-Fortbildungsseminar mit Knights-Assistant-Coach Mike Kelly und Director of Hockey Operations Misha Donskov.

"Natürlich profitieren wir mehr von ihnen, als sie von uns. Wir wollen professioneller werden", sagt Capitals-General-Manager Franz Kalla zum STANDARD. Kalla war im Dezember beim NHL-Klub hospitieren, "ihr Aufwand ist enorm, sie beschäftigen allein fünf Video-Coaches und 18 Scouts. Die Knights überschauen einen Markt, der für uns unüberschaubar ist. Wir bekommen Zugriff auf Datenbanken mit tausenden Spielern."

Las Vegas expandiert



2016 gegründet, schafften die Vegas Golden Knights im Vorjahr in ihrer Premierensaison gleich den Einzug ins Stanley-Cup-Finale. Die Kooperation mit den Capitals, die durch die Freundschaft von Ex-Coach Serge Aubin und Misha Donskov entstand, erfolgt aber freilich nicht ohne Eigennutz. Ein Büro für amerikanische Scouts soll eingerichtet werden, Spieler aus Farmteams der Knights könnten in Zukunft bei den Capitals Spielpraxis sammeln.

Sollte es in der NHL wegen Gehälterstreitereien wieder einmal keine Saison geben, könnten manche Stars nach Wien kommen. Knights-Verteidiger Nate Schmidt hielt sich während einer Dopingsperre im Herbst in Wien fit, schwärmte von den Trainingsmöglichkeiten. "Er war sehr unglücklich, als er danach wieder an der Uni in Las Vegas trainieren musste", sagt Kalla.

Ein NHL-Team zu einem Gastspiel in Österreich zu bewegen sei nicht das Ziel, "wir wollen ihre Abläufe kennenlernen". Knights-Assistant Coach Kelly sah im ersten Training keinen Niveauunterschied zwischen heimischen Talenten und amerikanischen. Ob sie es in die NHL schaffen können? "Ich weiß es nicht, aber wir werden eine Auge auf sie werfen." (Florian Vetter, 29.7.2019)