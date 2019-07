Rio de Janeiro – Bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Banden in einem Gefängnis im Norden Brasiliens sind am Montag mehr als 50 Menschen getötet worden. 16 Todesopfer seien während der mehrstündigen Auseinandersetzung enthauptet worden, sagte ein Vertreter der Gefängnisbehörde im Bundesstaat Para. Zwei Wärter wurden demnach als Geiseln genommen, wurden aber später befreit. In einem Trakt des Gefängnisses wurde ein Brand gelegt. Viele der Getöteten starben an einer Rauchgasvergiftung.

Brasilien hat weltweit die drittgrößte Gefangenenpopulation der Welt. In den überbelegten Haftanstalten kommt es immer wieder zu tödlichen Auseinandersetzungen, Meutereien und Ausbruchsversuchen. Ende Mai waren in vier Gefängnissen binnen zwei Tagen mindestens 55 Häftlinge getötet worden. Oft werden Haftanstalten faktisch von Drogenbanden kontrolliert. (AFP, red, 29.7.2019)