Kitzbühel – Dennis Novak steht zum dritten Mal nach 2015 und 2018 im Achtelfinale des Generali Open in Kitzbühel. Der 25-jährige Niederösterreicher gewann am Montagabend die Neuauflage des Vorjahrs-Erstrunden-Duells gegen seinen Landsmann Jurij Rodionov nach 72 Minuten mit 6:3,6:4. Novak trifft nun im Achtelfinale am Mittwoch auf den als Nummer 4 gesetzten Pablo Cuevas.

Der deutsche Qualifikant Matthias Bachinger hat für die Überraschung des Tages gesorgt. Der Außenseiter besiegte Vorjahres-Sieger Martin Klizan (SVK) mit 7:6(5),6:7(5),7:6(4). Der aktuelle 125. im ATP-Ranking gewann nach 2:58 Stunden.

Das Auftaktmatch hatte gleich einen Marathon gebracht: Der als Nummer 7 gesetzte Lorenzo Sonego aus Italien wehrte am Montag nicht weniger als acht Matchbälle (!) gegen Federico Delbonis (ARG) ab, ehe er nach 3:36 Stunden mit 7:6(4),6:7(4),7:6(4) triumphierte. (APA, 29.7.2019)

Dienstag-Programm

Centre Court (11.00 Uhr):

Pablo Andujar (ESP) – Leonardo Mayer (ARG-6)

nicht vor 13.30:

Philipp Kohlschreiber (GER) – Richard Gasquet (FRA)

Sebastian Ofner (AUT) – Lucas Miedler (AUT)

Oliver Marach/Jürgen Melzer (AUT-1) – Leonardo Mayer/Andres Molteni (ARG)

Court Küchenmeister (11.00 Uhr):

Thomas Fabbiano (ITA) – Jaume Munar (ESP)

nicht vor 13.00:

Nicolas Massu/Moritz Thiem (CHI/AUT) – Hugo Dellien/David Vega Hernandez (BOL/ESP) Marton Fucsovics (HUN-5) – Albert Ramos-Vinolas (ESP)

Roberto Carballes Baena/Jaume Munar (ESP) – Philipp Oswald/Filip Polasek (AUT/SVK-2)

Court Riedel (11.00):

Jozef Kovalik (SVK) – Guillermo Garcia-Lopez (ESP)

Pablo Carreno Busta (ESP-8) – Casper Ruud (NOR)